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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni dönemde yapılacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde yapılacakları açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni dönemde yapılacaklar
Ekleme: 6.06.2023 - 10:12 Güncelleme: 6.06.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni dönemde yapılacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu. Bakan Koca yeni dönemle ilgili Twitter hesabından yapılacakları açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.

- Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması

- SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması

- Randevu sistemindeki sorunların çözümü

- Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması

- Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması

- Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi

- Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması

- 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması

- İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi

- Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi

- Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi

-Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması

- Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi

Tüç çabamız, hepimizin daha iyi olması için.

BAKAN KOCA: SORUMLULUĞUM, MİLLETİMİZ KADAR BÜYÜKTÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bakanlar kurulunu açıklamasının ardından yeniden Sağlık Bakanı olarak seçilen Fahrettin Koca, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür.' dedi.


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