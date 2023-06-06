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O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Samsun, Kastamonu, Sinop ve çevre illerde pazartesi günü kuvvetli yağışlar hayatı felç ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Ekleme: 6.06.2023 - 10:22 Güncelleme: 6.06.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Antalya, Mersin, Isparta, Denizli, Kastamonu, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN'A TURUNCU, ORDU'YA SARI KODLU UYARI

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın kuzeydoğusu ve Mersin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Isparta, Antalya ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın kuzeydoğusu ve Mersin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusu kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 17°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Aksaray, Kayseri, Karaman, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TOKAT 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı çevreleri, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Parçalı bulutlu
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