O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Antalya, Mersin, Isparta, Denizli, Kastamonu, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın kuzeydoğusu ve Mersin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 14°C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL 17°C, 25°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 14°C, 25°CParçalı bulutluSAKARYA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 19°C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA 15°C, 28°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Isparta, Antalya ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın kuzeydoğusu ve Mersin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 18°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusu kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 17°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Aksaray, Kayseri, Karaman, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutluKONYA 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutluKastamonu 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.AMASYA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Samsun 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.TOKAT 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 18°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutluKARS 7°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı çevreleri, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 15°C, 31°CParçalı bulutluSİİRT 16°C, 32°CParçalı bulutluŞANLIURFA 21°C, 34°CParçalı bulutlu