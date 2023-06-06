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Beyaz Gazete
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O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı

Antalya’da geçen aylarda korkunç bir olay yaşanmıştı. 23 yaşındaki Halit Cankurt ile arkadaşı Y.K. elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapıldı. Talihsiz gençten 58 gün sonra kahreden haber geldi...

Ekleme: 6.06.2023 - 14:46 Güncelleme: 6.06.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı9 Nisan günü Antalya'da korkunç bir olay meydana geldi. Y.K ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.

Çubuğun tele değmesi ile 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı.

O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı

Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü.

.Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu.

O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı

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