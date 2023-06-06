O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı
Antalya’da geçen aylarda korkunç bir olay yaşanmıştı. 23 yaşındaki Halit Cankurt ile arkadaşı Y.K. elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapıldı. Talihsiz gençten 58 gün sonra kahreden haber geldi...
9 Nisan günü Antalya'da korkunç bir olay meydana geldi. Y.K ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.
Çubuğun tele değmesi ile 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı.
Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü.
.Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu.
Çubuğun tele değmesi ile 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı.
Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü.
.Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu.
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