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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor! İkinci ve üçüncü kafile de ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin de tamamlandığı bildirildi.

Ekleme: 6.06.2023 - 23:50 Güncelleme: 6.06.2023 - 23:57 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor! İkinci ve üçüncü kafile de ulaştıTürk askerinin Kosova'ya intikali devam ediyor.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti.

MSB duyurdu: Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor! İkinci ve üçüncü kafile de ulaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400M uçakları ile görev alacak 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin tamamlandığı duyuruldu.

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