MHP'de TBMM Grup Başkanvekilliklerine Erkan Akçay ve Levent Bülbül getirildi

MHP'nin Meclis yönetimi belli oldu. MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre partinin TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.