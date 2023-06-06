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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12. seçimini kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmamakta kararlı. Her fırsatta kendisinin ne kadar demokrat olduğunu vurgulayan hatta sosyal medyada kendisine 'demokrat amca' dedirten Kılıçdaroğlu partisinde adeta tek adam oldu. Kılıçdaroğlu son olarak Meclis'te yapılan yemin töreninde Başkan Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı. Konuyla ilgili kendisine yönetilen soruya da pes dedirten bir cevap veren Kılıçdaroğlu milletin iradesini yok sayarak "bir parti başkanı salona girince niye ayağa kalkayım" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
Ekleme: 6.06.2023 - 12:54 Güncelleme: 6.06.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte 12. seçimini kaybetti. Genel Başkan olarak girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu yine de koltuğundan vazgeçmiyor. Son olarak CHP MYK'sını da baştan aşağı değiştiren Kılıçdaroğlu kendine muhalif olabilecek herkesi saf dışı bıraktı.

TEK ADAM' KILIÇDAROĞLU
Seçim gecesi, koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağlayarak adeta 'Tek adam' oldu.
CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) da belli oldu.

Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...

KILIÇDAROĞLU GÖREVE DEVAM EDECEK
Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mücadeleye devam edeceğim.' diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİLLET İRADESİNİ YOK SAYDI
Sosyal medya hesaplarında kendisini 'demokrat amca' olarak tanıtan Kemal Kılıçdaroğlu milletin iradesini yok saymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik dahi etmeyen Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen yemin töreninde de Başkan Erdoğan salona geldiğinde ayağa kalkmamıştı.

PES DEDİRTEN SÖZLER
Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise pes dedirtti. Erdoğan salona girdiğinde neden ayağa kalkmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, 'Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, 'Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?' sorusuna da , 'evet öyle' yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
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