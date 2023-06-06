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Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 6.06.2023 - 11:19 Güncelleme: 6.06.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 17 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 1'i kadın 17 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 126,80 gram esrar, 23,45 gram bonzai, 49 gram metamfetamin, 416 adet sentetik ecza hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi. Şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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