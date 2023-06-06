İşte Ekrem İmamoğlu Belediyeciliği! Hilmi Türkmen paylaştı: Bu halka bu yapılmaz…

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmeti bıraktı. İş bilmezliğiyle vatandaşı usandırdı. İstanbul'un gözde semtlerinden Üsküdar'da sahilde devam eden çalışmalar, aylardır tamamlanamadı.Dünyanın en güzel manzarasına sahip olan o sahil yeni görüntüsüyle şantiyeyi aratmadı.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sahil yolunda devam eden çalışmaların videosunu yayınladı. 'Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı.Durum bu! Defalarca gittik, 'Bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz' dedik ama değişen bir şey yok' diyerek çalışmaların yavaş ilerlediğini vurguladı.Hilmi Türkmen, 'Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz! Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Her gün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor.Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz. Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu.Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın' ifadesini kullandı.