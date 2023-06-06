İşte Ekrem İmamoğlu Belediyeciliği! Hilmi Türkmen paylaştı: Bu halka bu yapılmaz…
CHP'li İBB Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayaline kapıldı. Türkiye turuna çıktı, İstanbul'u ise hatırlamadı. Üsküdar Sahili'nde aylardır süren inşaat, vatandaşı usandırdı. Son durumu paylaşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz" ifadesini kullandı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmeti bıraktı. İş bilmezliğiyle vatandaşı usandırdı. İstanbul'un gözde semtlerinden Üsküdar'da sahilde devam eden çalışmalar, aylardır tamamlanamadı.
O MANZARANIN SON HALİ...
Dünyanın en güzel manzarasına sahip olan o sahil yeni görüntüsüyle şantiyeyi aratmadı.
3 AYDIR KAPALI
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sahil yolunda devam eden çalışmaların videosunu yayınladı. 'Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı.
'DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'
Durum bu! Defalarca gittik, 'Bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz' dedik ama değişen bir şey yok' diyerek çalışmaların yavaş ilerlediğini vurguladı.
KUZGUNCUK'DA DA AYNI MANZARA!
Hilmi Türkmen, 'Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz! Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Her gün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor.
1-2 KİŞİYLE YAPILMAZ
Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz. Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu.
DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARASIYDI...
Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın' ifadesini kullandı.
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