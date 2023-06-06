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Beyaz Gazete
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İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı ağır yenilgi sonrası 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayıp "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle koltuktan kalkmayacağını duyurdu. Parti yönetiminde değişikliğe giden Kılıçdaroğlu, Rusya ile ilişkileri bozma vaadinde bulunan, Mavi Vatan'ı hedef alan, Suriye'deki askeri operasyonları durdurmayı vadeden Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün görevine son verdi. CHP lideri Çeviköz'ün yerine Namık Tan'ı aynı göreve getirdi. Tan, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek maksadıyla Rusya'dan satın aldığı S-400'lere karşı tutumu, ABD'nin 2021'de imza attığı sözde Ermeni soykırımına yönelik kararından Türkiye'yi sorumlu tutması ve FETÖ ile yakın ilişkileriyle biliniyor.

İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları
Ekleme: 6.06.2023 - 21:02 Güncelleme: 6.06.2023 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları
14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin iki turunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa et' eleştirilerine kulak tıkayarak, kendisi haricindeki tüm parti yönetimini görevden aldı. CHP lideri, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden dizayn ederek, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Parti yönetiminde değişikliğe giden Kılıçdaroğlu, Rusya ile ilişkileri bozma vaadinde bulunan, Mavi Vatan'ı hedef alan, Suriye'deki askeri operasyonları durdurmayı vadeden Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün görevine son verdi.

İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları
CHP lideri Çeviköz'ün yerine Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan'ı aynı göreve getirdi. Tan, Çeviköz gibi Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

S-400 tehdidi: İlişkileri ciddi şekilde gerer

CHP'den İstanbul Milletvekili de seçilen Tan, Türkiye'nin ulusal güvenliği için Rusya'dan satın aldığı S-400'leri, ABD ile ilişkileri bozacağını savunarak hedef almıştı.

Tan, 'S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. 'Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var' ifadeleriyle tehditvari açıklamalarda bulunmuştu.

İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları

Erdoğan, Tan'ı hedef almıştı: Bunlar ihanet içindeler

Erdoğan, Tan'ın açıklamalarına tepki göstererek, 'Bunlar ihanet içindeler. Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın ondan sonra terbiyesizce açıklama yapacaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor? Neymiş, 'Amerika ile iyi geçinmek lazım.' şudur, falan, filan... Biz, milletimizin menfaatine olan ne ise, bu menfaat olduğu sürece her şeyi iyi geçinme üzerinde devam ettiririz. Biz kalkacağız, 1 milyar 200 milyon dolar F-35 için vereceğiz, ondan sonra yok şöyleydi, yok böyleydi. Zaten bize iki tanesi teslim edildi, şimdi diğer iki tanesi gelecek. Zorla buna talip olmadık ki biz NATO'nun bir ortağı olarak bu da gündeme geldiği için girdik.' ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin sözde Ermeni soykırımı yalanına alet olup Türkiye'yi suçlamıştı

Tan, 2021'de ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırımı kabul etmesinde Türk dış politikasının payı olduğunu savunarak, 'ABD'nin 1915 olaylarını bugün soykırım olarak tanıması, Türkiye'nin, uzunca bir süredir izleyegeldiği yanlış dış politikanın ve bu sebeple dünyada adeta yapayalnız kalmış olmasının doğal bir sonucudur' paylaşımını yapmıştı.

İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları

CIA ağzıyla Türkiye'yi tehdit eden FETÖ'nün operasyon maşası CHP'de başköşede yer buldu

Tan'ın FETÖ firarileri ile olan yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Bir dönem İsrail ve ABD Büyükelçiliği görevlerini de yürütmüş olan Tan, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya düzenlediği sınır ötesi operasyonlara da karşı çıkmıştı. Tan'ın, CIA tarafından fonlanan kuruluşlarla da arasından su sızmıyor.
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