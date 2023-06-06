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İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevi dünyada yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalın'ı MİT Başkanı olarak atadı. Erdoğan'ın sözcülüğünü yapan Kalın'ın yeni görevi, küresel ölçekte gündem oldu.

İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevi dünyada yankılandı
Ekleme: 6.06.2023 - 10:15 Güncelleme: 6.06.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevi dünyada yankılandı
Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'dan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda oluşan boşluk, İbrahim Kalın ile dolduruldu.

İletişim Başkanlığı, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır.' açıklamasını yaptı. MİT Başkanı Kalın'ın yeni görevi, uluslararası medya kuruluşlarında yankılandı.

Reuters: Erdoğan'ın sırdaşı

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı olan Kalın'ın, istihbarat şefi olarak atandığını yazdı.

İslami araştırmalar üzerine George Washington Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olan Kalın'ın, son yıllarda Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendiren birçok diplomatik çabaya öncülük ettiği vurgulandı.

İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevi dünyada yankılandı

El Arabiya: Erdoğan'ın yakın arkadaşı

Dubai merkezli El Arabiya, 'Uzun süredir Erdoğan'ın yakın arkadaşı olan Kalın, 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini yürütüyordu.' dedi.

'Dış politikanın yönlendirilmesinde kilit rol oynadı'

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçmişte üstlendiği görevlerden bahsedilen haberde şunlar aktarıldı:

51 yaşındaki Kalın, 2018'den bu yana Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı ve Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyordu.

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü olarak, özellikle Suriye ihtilafı gibi kriz durumlarında, ülkenin dış politikasının yönlendirilmesinde kilit rol oynadı.

Büyük güçlerle koordinasyonu sağladı

Kalın'ın ayrıca, ateşkes anlaşmaları yapmak ve barış görüşmelerini başlatmak üzere Rusya, ABD ve İran gibi büyük güçlerle koordinasyon sağlayarak bu sürecin merkezinde yer aldığı vurgulandı.

Bu duruma bir de örnek verilerek, '2020'de Rusya ile İdlib'de ateşkes anlaşmasını sürdürme çabası, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik stratejilerinin şekillenmesinde ve yürütülmesinde Kalın'ın aktif rolünü gösteriyor.' denildi.

Bölgesel ihtilafların yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde de Kalın'ın etkili olduğu kaydedildi.

'MİT, Erdoğan'ın liderliğinde önemli rol oynadı'

MİT'in görev kapsamıyla ilgili ayrı bir başlık açan söz konusu medya kuruluşu, şu bilgilere yer verdi:

MİT'in sorumlulukları, hem yurt içinde hem de yurt dışında çok çeşitli istihbarat faaliyetlerini kapsıyor. MİT ayrıca hükümete küresel olaylar hakkında kritik bilgiler sağlayarak dış politikayı şekillendirme rolüne sahip.

MİT, Erdoğan'ın liderliğinde hem iç hem de dış ilişkilerde önemli bir rol oynadı. Erdoğan, teşkilatın yetkilerini genişleterek terörle mücadele operasyonları ve iç güvenlik konularına daha doğrudan müdahil olmasını sağladı.

MİT Başkanı, cumhurbaşkanına ve hükümete kritik istihbarat sağlayarak politik kararları doğrudan etkileyebilir.

Middle East Eye: Hakan Fidan'ın yerine geçti

İngiltere'den Middle East Eye internet sitesi, Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Hakan Fidan'dan sonra MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın atandığı bilgisini paylaştı. Kalın'dan 'Erdoğan'ın uzun yıllardır sırdaşı' şeklinde bahsedilen haberde şöyle denildi: Kalın, 2010'dan beri bu görevde bulunan eski istihbarat şefi Hakan Fidan'ın yerine geçti. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Sözcülüğü ve Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı olarak görev yapıyordu.

TASS: Müzakerelerde aktif olarak yer aldı

ABD merkezli U.S. News haber dergisi, MİT'te Fidan'dan sonra Kalın döneminin başladığını okurlarına duyurdu.

Yunanistan merkezli Newsbomb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, en yakın yardımcılarından birini MİT'e atadığını belirtti.

Gelişmeyi duyuran Rus haber ajansı TASS'ın haberinde 'İbrahim Kalın, Ukrayna, Suriye, Libya da dahil olmak üzere önemli uluslararası konulardaki müzakerelerde aktif olarak yer aldı.' ifadesi kullanıldı.

İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevi dünyada yankılandı
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