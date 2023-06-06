Hakim savcı çalışma evlerinde kalan 21 şüpheliye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ankara'da hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev almadıkları, örgütçe Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hâkim/savcı sınavlarına hazırlık mahrem çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi. Ardışık periyodik aramalarının da olduğu tespit edilen şüphelilerin Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, aleyhe ifade ve teşhis beyanları bulunduğu öğrenildi.Öte yandan 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip edilerek, örgüte bağlılıklarına göre kodlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 4'ü avukat 9 şüpheliye Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.