Emine Erdoğan'dan iklim değişikliği ile mücadele mesajı

Emine Erdoğan BM Habitat 2'nci Olağan Kurulu'na video mesaj ile katıldı. Erdoğan, Twitter hesabından, “Birleşmiş Milletler Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na video mesaj ile katıldım. Sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmayı ortak evimiz dünyanın iyiliği için son derece anlamlı buluyorum.Katkı sunan tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde ortaya çıkacak sonuçların tabiat ile yakınlaşmamıza, iklim değişikliği ile mücadelenin ivme kazanmasına vesile olacağına inanıyorum.Kenya Devlet Başkanı'nın Eşi @MamaRachelRuto'ya, dostum @MaimunahSharif'e ve 30 Mart Uluslararası #SıfırAtık Günü'nün ilan edilmesinde de desteğini esirgemeyen @UNHABITAT ailesine teşekkür ediyorum. #UNHA2” sözleri ile videosunu yayımladı.Video'da Sıfır Atık'a değinnen Emine Erdoğan, 'Yeryüzündeki tüm canlılar geride varlığının türünü izini bırakırken, biz insanlar medeniyetimizin izlerini bırakıyoruz. Bizden geriye bir yandan muhteşem mimari yapılar ve sanat eserleri kalacak. Ama diğer yandan gelecek kuşaklara çöp dağları ve hatta okyanusta atıklardan müteşekkir yedinci bir kıta bırakmak üzereyiz. Oysa doğaya terk ettiğimiz atıkların büyük bir kısmı yeniden kullanabilecek ömrünü tamamlamamış ürünlerden oluşuyor. Yeryüzüne bırakacağımız bu izi belirlemek bizim elimizde. İnsanın günlük hayatındaki küçük değişikliklerle doğa dostu atıksız bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına karşı dünyaya şifa olabiliriz.Türkiye'de başlattığımız sıfır atık hareketinin kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarı çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini tüm dünyaya gösterdi. Bu kazanımlar neticesinde Türkiye'nin liderliğinde Birleşmiş Milletler Habitat'ın değerli desteği ile 30 Mart uluslararası sıfır atık günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler bünyesinde tüm üye ülkelerde sıfır atık hareketine rehberlik edecek bir danışma kurulu tahsis edildi. Doğayı bertaraf edemeyeceği atıklardan kurtarmak için hiç kuşkusuz çok büyük adımlar atıldı. Buna karşın, tüketimin amaç haline geldiği bir çağda elbette yolumuz çok uzun. Asıl çarpıcı değişimin kullan-at kültüründen uzaklaşarak neredeyse hiç atık üretilmeyen bir yaşam tarzını benimsediğimizde gerçekleşeceğine inanıyorum.Küresel sıfır atık hareketinin ülke ülke, insan insan yayılması o günlerin çok uzak olmadığını gösteriyor. Elde ettiğimiz başarıyı her şeyden önce halkımızın ve elbette kadınlarımızın projeyi sahiplenmesine borçluyuz. Ülkemizde ve küresel düzeyde kazanımların kadınların tüm süreçlere etkin bir şekilde katılımını sağlamamız ile gerçekleştiğine inanıyorum. Bir kadın olarak sıfır atık hareketinin hamiliğini ve Sıfır Atık danışma kurulunun başkanlığını yürütüyorum. Yine çevre liderliğiyle dünyaya rol model olmuş başka bir kadın sevgili dostum Maimunah Hanım ile bu yolda yürümekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her şey gibi şehirlerimiz de kadınların çevreyi ve toplulukları şekillendirmedeki mahareti sayesinde daha yaşanabilir ve sürdürülebilir mekânlara dönüşüyor. Bu toplantı vesilesiyle bir araya gelen öncü kadınlar ve tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde insanlığa ışık tutacak çözümlerin hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum' ifadelerine yer verdi.