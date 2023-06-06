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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ve maaşlarının erken ödenmesi planlanıyor. Böylece 16 milyon emekli ve EYT'liler bayramdan önce ikramiye ve emekli maaşı ödemesi alabilecek. Tarihlerin bugün kabinede kesinleştirilmesi bekleniyor. Bayram İkramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Ekleme: 6.06.2023 - 15:57 Güncelleme: 6.06.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Bugün yapılacak kabinede maaş zamları, asgari ücret ve emeklilerin ikramiyeleri gündeme gelecek. Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlarının ve ikramiyelerinin erken ödenmesi gündemde.

Planlanan tarihler de bugün kabinede kesinleştirilecek. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor.

Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

NE ZAMAN ÖDENMESİ PLANLANIYOR

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

EYT'LİLER DE ALACAK

Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak. İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor.

Bu çerçevede yapılacak ödeme EYT'lileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek.

Aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

İKRAMİYE ARTACAK MI?

Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış da gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

DUL VE YETİME NE ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesinde yapılacak bir artış, dul ve yetimlere de yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında yeni tutardan yararlanacak.

Örneğin tutar 2 bin 500 lira olursa yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 500 lira yerine bin 875 lira bayram ikramiyesi verilecek.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline bin lira yerine bin 250 lira, aylık oranı yüzde 25 olana da 500 lira yerine 625 lira ödenecek.

Bayram ikramiyesi 3 bin lira olursa da ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana 750 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 75 olana 2 bin 250 lira ödeme yapılacak.



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