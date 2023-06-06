Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan kabine sonrası yapılan ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, emeklilere Kurban Bayramı öncesi müjdeyi duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.Erdoğan'ın bir diğer açıklaması ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin belirleneceği temmuz ayı öncesinde komisyonun çalışmalara başlayacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor.' ifadelerini kullandı.