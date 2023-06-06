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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz
Ekleme: 6.06.2023 - 21:19 Güncelleme: 6.06.2023 - 21:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan kabine sonrası yapılan ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, emeklilere Kurban Bayramı öncesi müjdeyi duyurdu.

Emeklilere bayram müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Asgari ücrette çalışmalara başlanıyor

Erdoğan'ın bir diğer açıklaması ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin belirleneceği temmuz ayı öncesinde komisyonun çalışmalara başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor.' ifadelerini kullandı.
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