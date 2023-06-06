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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda buluyor

Kabine Toplantısı, yeni Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı olarak tarihe geçen toplantıda ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden sığınmacıların dönüşü projesine kadar önemli konular masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda buluyor
Ekleme: 6.06.2023 - 19:42 Güncelleme: 6.06.2023 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine Toplantısı, saat 15.10'da başladı. 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 28 Mayıs tarihi itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Süreci suhuletle tamamladık, 17. seçim zaferini kazandık. Seçimin siyasi olarak kazananları bellidir. Ama bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. 85 mliyonun her bir ferdi kazanmıştır. Kriz heveslileri dışında, fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında birliğimize, dirliğime hayallarimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer, asıl mesele ülkemiz refahı, geleceğidir.

"100 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte önümüze bakabiliryorsak millet olarak kimse bileğimizi bükemez. Sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük. Biz her birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine yurt dışından katılım olması bizi gururlandırdı. Ülkemizde yerleşik büyükelçiler de törene ilgi gösterdi. Töreni mütakiben yurt dışından gelen dostlarımızda akşam yemeğinde hasbihal ettik. Gösterdikleri bu kadirşinaslıklarının unutlmayacağını bilmelerini isterim. Yurt içinden törene katılan vatandaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin tüm güzelliklerini o gün orada müşahede ettik.
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