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Beyaz Gazete
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CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na karikatürlü tepki: Aklımızla dalga geçiyor

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, seçim yenilgisi sonrası görevinden istifa etmeyen ve "Koltuğu devretmeyeceğim" mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. CHP liderinin koltuğa iple bağlandığı bir karikatürü ekrana getiren Portakal, "Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Aklımızla dalga geçiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na karikatürlü tepki: Aklımızla dalga geçiyor
Ekleme: 6.06.2023 - 22:54 Güncelleme: 6.06.2023 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na karikatürlü tepki: Aklımızla dalga geçiyor
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimlerin iki turunda da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen tüm 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kafasına göre yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu, 'Buradayım' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını vurguladı.

CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na karikatürlü tepki: Aklımızla dalga geçiyor

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, 'Koltuğu devretmeyeceğim' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. CHP liderinin koltuğa iple bağlandığı bir karikatürü ekrana getiren Portakal, 'Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Aklımızla dalga geçiyor' sözleriyle tepki gösterdi.

'Ya başarısızsınız be arkadaş, hâlâ umut olmaya çalışıyorsunuz'

Portakal, CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı açıklamalarında şunları söyledi:

'Ya başarısızsınız be arkadaş. Hâlâ umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun dedim, ama bitti, kaybettiniz ya, o koltukta oturamazsınız. Diyor ki, 'Her iki seçmenden biri Kılıçdaroğlu'na verdi'... Sanki beş tane aday var. Aklımızla dalga geçiyor. Seçim kaybettiniz, parti içi demokrasiniz olsun. Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz.”
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