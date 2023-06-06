CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na karşı 'ayaklanma' çağrısı: Mevzu memleket ise koltuk teferruattır

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin iki turunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa et' eleştirilerine kulak tıkayarak, kendisi haricindeki tüm parti yönetimini görevden aldı. CHP lideri, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden dizayn ederek, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.Kılıçdaroğlu'nun parti tabanında rahatsızlığa neden olan 'tek adamlığı' artık üst perdeden tepkilerin hedefi haline geliyor.CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, 'baba-oğul' ilişkisinin noktalandığını ve iplerin atıldığını öne sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açabileceğini belirten Portakal, 'Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal.' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla itham eden Portakal, İmamoğlu'nun parti kurma çalışması yaptığını da dile getirdi.Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj verdiğini söyleyen Özcan, 'Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır, bir resttir. Ben bu resti görüyorum. Mevzu memleket ise koltuk teferruattır' ifadelerini kullandı.Özcan'ın açıklamaları şöyle:'CHP'nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sn. İmamoğlu'naverilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenlerde payını almıştır. Bu liste bir HODRİ MEYDAN çıkışıdır. Siyasi bir REST tir…ben bu REST i görüyorum…Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!'