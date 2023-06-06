CHP'li Kocasakal'dan, Özgür Özel'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu'nun yüzde 48 ile 25 milyon oy aldığını belirterek, 'Parti içinde genel başkanımızın istifasını isteyen bir ses duymuyorum' şeklindeki açıklaması tepki topluyor.CHP üyeliğinden ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Özgür Özel'i eleştirdi ve 'Özgür Bey, artık bu masalları kimse yutmuyor! Yüzde 48 CHP'ye verilmedi, Millet İttifakına da verilmedi. 'Erdoğan'ın karşısındaki aday'a verildi! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu?' diye sordu.Ümit Kocasakal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:'Bay Özgür Özel 'Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın AK Partili çıkar' demiş! Hızını alamayıp, yüzde 48 oyu başarı olarak değerlendirmiş!''Özgür Bey, artık bu masalları kimse yutmuyor! Asıl bunca hezimete rağmen 'kalmalı' diyenlerin altını kazımak lazım! Bakalım neler, kimler ve hangi hesaplar çıkıyor! Sahi, bu sürdürülmek istenen fakat 'sürdürülebilir' olmayan başarısızlık kime yarıyor?''Üstelik o yüzde 48 CHP'ye verilmedi, Millet İttifakına da verilmedi. 'Erdoğan'ın karşısındaki aday'a verildi! Üzerine hiçbir katkınız olmadığı açık, zaten olsaydı seçim kazanılırdı! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu?''Bu gibi çarpıtmalarla kimseyi kandıramazsınız, başarısızlığın üstünü örtemezsiniz. Üstelik bu oy sizler parti içi iktidarınızı koruyup sürdürün diye de verilmedi! Sonuç olarak beş yıl daha bu iktidar devam edecek, siz hala neyin başarısından bahsediyorsunuz?''Ama koltuklarınız bir beş sene daha garanti, hayat sizlere güzel! İnsanları umutsuz ve çaresiz bırakan sizin bu vurdumduymazlığınız, koltuk hırsınız. Yani küçük olsun sizin olsun öyle mi? Ama artık insanlar aynı berbat filmin devamını izlemeyecek, tıpış tıpış hareket et''Türk milleti; tüm algı operasyonlarınıza, çarpıtmalarınıza, basın ve sosyal medyadaki masalcı ve vaftizcilerinize, fetvacılarınıza rağmen sizi 'taht oyunlarınızla' baş başa bırakıp bir şekilde gerçek anlamda kurucu değerleri esas alan bir siyasi yapıyı inşa edecektir.''Bundan emin olabilirsiniz! Şairin dediği gibi; '...Bazen giden değil, kalandır terk eden!/ Giden de bu yüzden gitmiştir zaten...'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 13 seçim kaybetti. Ancak koltuğunu bırakmayı bir kez bile düşünmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından partisinden ve seçmenlerden istifa sesleri yükseldi. Seçim öncesinde CHP'ye yakın gazeteciler bile yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesti.CHP'ye yakın gazeteciler 'Artık istifa etmeli. Kemal Bey sizinle olmayacak' dedi. Eleştirilere kulağını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Buradayım, mücadeleye devam edeceğim' diyerek görevi bırakmayacağının sinyalini verdi. Perşembe günü 17 MYK üyesinin istifasını alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yola kendisini destekleyen yeni isimlerle devam edeceği iddia edildi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise muhalefete yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı. 'Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar' açıklamasını yaptı. Bu sözler ise akıllara 28 Mayıs'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'ye yakın isimleri getirdi.Fatih Portakal, seçimin ardından 'Kemal Bey artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak' çıkışıyla dikkat çekmişti. İsmail Saymaz da CHP'de değişime vurgu yaptı. Son olarak muhalefete yakın isimlerden Uğur Dündar da 'Gereğini yapacağına inanıyorum' diyerek açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa mesajı yolladı. Özgür Özel'in bu sözlerine 'Özgür Bey, Kılıçdaroğlu'nun istifasını bakın kimler istiyormuş' yorumu yapıldı.