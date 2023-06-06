CHP'den HDP'ye seçim diyeti! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her yıl on milyonlarca liralık zararıyla gündemden düşmeyen Grand Plaza şirketi üzerinden imza attığı büyük bir skandal daha ortaya çıktı. Soyer, PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladıkları için KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenler arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi HDP'li Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı bu şirkette yönetim kurulu üyesi yaparak 2.5 yıl önce maaşa bağlamıştı.İZMİRLİDEN MAAŞ ALIYORProf. Dr. Uysal'ın bu süreçte Fransa'da bir üniversitede misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı ve yılın büyük bölümünde bu ülkede yaşadığı ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı. Soyer'in, PKK yandaşı bildiriyi imzalayan ve PKK'nın siyasi kolu HDP ile hapisteki Selahattin Demirtaş'ı destekleyen paylaşım ve yazılarıyla dikkat çekmeyi sürdüren Uysal'a Paris'te yaşamasına rağmen İzmir'den maaş ödemeye devam etmesi pes dedirtti. Bu durum kafalarda birçok soru işareti de oluşturdu.İHANET BİLDİRİSİNE İMZA ATTIBaşkan Tunç Soyer, CHP-İyi Parti'nin HDP'yle kurduğu üstü örtülü ittifakın desteğiyle aday gösterilip seçildikten sonra belediyede önemli bir HDP'li yapılanmaya gitti. HDP'den gelen listelerde isimleri bulunan yüzlerce kişi belediyede istihdam edildi. Belediyede işe girmek için HDP'li olmanın en önemli referans olduğu gerçeği dillendirilmeye başlandı. Bir ara KHK ile ihraç edilenleri belediyede zabıta yapacağını açıklamasıyla da gündeme gelen Soyer, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletini suçlayan PKK yandaşı sözde barış bildirisini imzalayan akademisyenlerden İzmirli Prof. Dr. Ayşen Uysal, Prof. Dr. Melek Göregenli ve Prof. Dr. Nilgün Toker'e uzmanlık alanlarıyla hiçbir ilgisi bulunmayan ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren belediyeye ait Grand Plaza şirketinde yönetim kurulu üyesi sıfatı vererek maaşa bağladı.Bu icraat büyük tepki çekti. Toker bir süre sonra bu görevden ayrılırken Soyer, Uysal ve Göregenli'yi ikinci kez bu şirketin yönetim kuruluna atadı. Bu arada Uysal, Fransa'da Üniversiteler Ulusal Konseyi'nden profesör denkliği aldı ve Paris'e yerleşti. Soyer, yılın büyük bölümünü Fransa'da geçiren, hatta sosyal medya profilinde bile Sciences Po Üniversitesi'nde çalıştığını vurgulayan Uysal'a İzmirlinin cebinden maaş ödemeyi sürdürüyor. Selahattin Demirtaş'a destek verdiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Uysal ise Türkiye ile ilgili nefret dolu paylaşımlarına devam ediyor.SKANDAL BİLDİRİDE DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLADILAR2016 yılının Ocak ayında yayınlanan ve özel ile devlet üniversitelerinden Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın da içlerinde yer aldığı 1100 akademisyenin imza attığı skandal bildiride PKK'ya destek verilmiş ve devlet katliam yapmakla suçlanmıştı. Bildiride, 'Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritası oluşturmasını talep ediyoruz' ifadeleri kullanılmıştı.'SİZİ İLGİLENDİRMEZ' DEDİTürkiye ve Fransa üzerine bazı basın yayın organlarında yazılar yazan Prof. Dr. Uysal, diğer yandan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve hapisteki lideri Selahattin Demirtaş'ı destekleyen paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Yeni Asır'ın ulaştığı Uysal, 'Paris'te mi yaşıyorsunuz?' sorusuna 'Sizi ilgilendiren bir durum yok' cevabını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kişilere işbaşı yaptırıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından özel müfettiş incelemesi başlatılırken Soyer'in bu icraatı da gündeme geldi. Soyer, daha önce Valilikçe yapılan güvenlik soruşturması sonucu görevden almak zorunda kaldığı bazı isimleri oluşan bir yasal boşluğu değerlendirerek yeniden işe almasıyla da dikkat çekmişti.Öte yandan, 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'den 15 bin kişiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan binlerce emekçinin yerine ise terör destekçileri işe alındı.EZGİ YILDIZIN ONLARCA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTICHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edildi. Yıldız'ın terör sevici paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise, makam odasında DHKP-C'li teröristlerce katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olanıydı. Kiraz'ın başına teröristlerin silah dayadığı fotoğrafı paylaşarak, 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' ifadelerini kullanan Yıldız'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin iştiraki olan İSYÖN'den de maaş aldığı saptandı.2019'DAN BERİ İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDIEda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin ila 18 bin lira arasında para aldı.