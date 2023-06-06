  • USD: 21,15 - 21,18
  • EURO: 22,61 - 22,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu

CHP'de, yeni MYK belli oldu. Seçim gecesi, koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağlayarak adeta 'Tek adam' oldu.

CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu
Ekleme: 6.06.2023 - 09:19 Güncelleme: 6.06.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu
CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) belli oldu.

28 Mayıs gecesi yaptığı açıklama ile koltuğu bırakmaya niyeti olmadığını gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi üzerine Oğuz Kaan Salıcı'nın MYK'da kadro dışı kaldığı iddia edildi.

Parti örgütü ve örgüt yönetimlerini Salıcı'dan devralan Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası böyle bir karar aldığı öğrenildi.

1CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu



İmamoğlu'nun, Oğuz Kaan Salıcı ve Kaftancıoğlu'nun parti içindeki faaliyetlerinden rahatsız olduğu biliniyordu. İmamoğlu'ndan hazzetmeyen Kaftancıoğlu'nun da kendisine karşı duruşu uzun süredir kulislerde konuşuluyordu.

Salıcı ve Kaftancıoğlu, partide güçlü bir konumda bulunan 10 Aralık Hareketi içinde yer alıyor. İmamoğlu ve destekçilerinin ise bu oluşumla mücadele içinde olması, partide sık sık yeni krizler doğuruyor.

CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu

Parti örgütü ve örgüt yönetimleri Salıcı'nın denetimindeyken kurultaya gidilmesine karşı çıkan İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile son görüşmesinde bu talebini kabul ettirdiği öne sürülüyor.

'İSTİFA EDERİM' DİYEN EREN ERDEM GERİ DÖNDÜ
Öte yandan CHP'de yeni MYK'nın netleşmesiyle Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Muharrem Erkek gibi önemli isimlerin kadro dışı kaldığı görüldü.

CHP'nin yeni A takımında parti sözcülüğünü Faik Öztrak, genel sekreterlik görevini ise Neslihan Hancıoğlu yürütecek.

CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu

Sosyal medya yönetimi ise Kılıçdaroğlu seçimi kazanamazsa istifa edeceğini söyleyen Eren Erdem'e teslim edildi. İdari ve mali işler görevi ise Bülent Kuşoğlu'na verildi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Milyonların gözü temmuz zammında: Memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı belli oluyor
İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı görevi dünyada yankılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni dönemde yapılacaklar
İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Kılıçdaroğlu sosyal medyada başını kuma gömdü! Geriye 'Bay Kemal' ibaresi kaldı
CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu
CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış
CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na karşı 'ayaklanma' çağrısı: Mevzu memleket ise koltuk teferruattır
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki provokasyonuna skandal savunma: Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmüyorum
Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever atandı
Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı
CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti
CHP yandaşı Enver Aysever Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni hedef aldı: Böyle bir cumhuriyet yok
Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibindeki Hasan Efe Uyar'ın skandal paylaşımları: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfredip PKK'ya arka çıktı
İbrahim Kalın MİT'in yeni Başkanı oldu
Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı
HDP'deki iç hesaplaşmayı Başak Demirtaş itiraf etti: Selahattin üç kez aday olmak istedi parti yönetimi bir şey söylemedi
Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Dereler taştı yollar göle döndü : Sağanak yağış şehri birbirine kattı

Dereler taştı yollar göle döndü : Sağanak yağış şehri birbirine kattı

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar

iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar