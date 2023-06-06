BM'den İsrail'in öldürdüğü Filistinli bebek için soruşturma talebi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı. Dujarric, söz konusu olayın işgal altındaki Filistin topraklarındaki korkunç şiddetin bir diğer örneği olduğunu belirtti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "konuya ilişkin tam soruşturma yürütülmesi" ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini düşündüğünü aktaran Dujarric, BM'nin çatışmaların çocuklara etkileri üzerine raporunun haziran sonu ya da temmuz başında yayımlanacağını söyledi.Dujarric, İsrail'in bu raporda "kara liste"ye alınıp alınmayacağına ilişkin soruya ise, "Raporu beklemeniz gerekiyor." yanıtını verdi.FİLİSTİNLİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİİsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş eden Filistinlileri bulma gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Filistinli bebeğin bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yaşındaki Muhammed bebeğin öldürülmesi "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirilmişti.İsrail güçlerinin yıl başından bu yana öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 28'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili acilen uluslararası soruşturma başlatılması ve Uluslararası Suç Soruşturma Komisyonunun bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesi istenmişti.