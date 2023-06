Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine Toplantısı, saat 15.10'da başladı. 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 28 Mayıs tarihi itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Süreci suhuletle tamamladık, 17. seçim zaferini kazandık. Seçimin siyasi olarak kazananları bellidir. Ama bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. 85 mliyonun her bir ferdi kazanmıştır. Kriz heveslileri dışında, fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında birliğimize, dirliğime hayallarimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer, asıl mesele ülkemiz refahı, geleceğidir.'100 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ'Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte önümüze bakabiliryorsak millet olarak kimse bileğimizi bükemez. Sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük. Biz her birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine yurt dışından katılım olması bizi gururlandırdı. Ülkemizde yerleşik büyükelçiler de törene ilgi gösterdi. Töreni mütakiben yurt dışından gelen dostlarımızda akşam yemeğinde hasbihal ettik. Gösterdikleri bu kadirşinaslıklarının unutlmayacağını bilmelerini isterim. Yurt içinden törene katılan vatandaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin tüm güzelliklerini o gün orada müşahede ettik.MUHALEFETE ÇAĞRIMuhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda daha hassas davranmasını daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz.'TÜRKİYE YÜZYILI EVLATLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ MİRAS OLACAKTIR'Önceki dönem bakanlarımızın Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması ve 6 Şubat sürecindeki sergiledikleri çabaları takdire şayandır. Milletimize yaptıkları hizmetler unutulmayacaktır. Eski arkadaşlarımızın birikimi ve yeni arkadaşlarımızın heyecanı ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı evlatlarımıza bırakacağımız miras olacaktır. Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız.'VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Biz milletimize ne vaat ettiysek yerine getirmeye gayret ettik. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamızdır. Yeni dönemimizde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizin takipçisi olacağız. Anayasa teklifini Meclis'e sunacağız. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.'SIĞINMACILARIN DÖNÜŞLERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ'Deprem bölgesindeki şehirlerimizi eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Yatırım, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeyceğiz. Enflasyonu ve fahiş fiyat sorununu ülkemizin gündeminden çıkarmaya kararlıyız. Enflasyonu daha önce nasıl tek haneye indirdiysek aynısı yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin duasını alarak anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz.KURBAN BAYRAMI TATİLİ MÜJDESİTMO'nun alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Kurban Bayramı dolayısıyla 26 ve 27 Haziran'ı idari izinli sayarak tatili 9 güne çıkartıyoruz.