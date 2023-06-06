  • USD: 21,46 - 21,50
  • EURO: 22,96 - 23,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor

Kabine Toplantısı, yeni Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı olarak tarihe geçen toplantıda ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden sığınmacıların dönüşü projesine kadar önemli konular masaya yatırıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na dair müjdeler vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Kurban Bayramı dolayısıyla 26 ve 27 Haziran'ı idari izinli sayarak tatili 9 güne çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
Ekleme: 6.06.2023 - 19:42 Güncelleme: 6.06.2023 - 20:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine Toplantısı, saat 15.10'da başladı. 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 28 Mayıs tarihi itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Süreci suhuletle tamamladık, 17. seçim zaferini kazandık. Seçimin siyasi olarak kazananları bellidir. Ama bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. 85 mliyonun her bir ferdi kazanmıştır. Kriz heveslileri dışında, fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında birliğimize, dirliğime hayallarimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer, asıl mesele ülkemiz refahı, geleceğidir.

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor

'100 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte önümüze bakabiliryorsak millet olarak kimse bileğimizi bükemez. Sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük. Biz her birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine yurt dışından katılım olması bizi gururlandırdı. Ülkemizde yerleşik büyükelçiler de törene ilgi gösterdi. Töreni mütakiben yurt dışından gelen dostlarımızda akşam yemeğinde hasbihal ettik. Gösterdikleri bu kadirşinaslıklarının unutlmayacağını bilmelerini isterim. Yurt içinden törene katılan vatandaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin tüm güzelliklerini o gün orada müşahede ettik.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda daha hassas davranmasını daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz.

'TÜRKİYE YÜZYILI EVLATLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ MİRAS OLACAKTIR'

Önceki dönem bakanlarımızın Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması ve 6 Şubat sürecindeki sergiledikleri çabaları takdire şayandır. Milletimize yaptıkları hizmetler unutulmayacaktır. Eski arkadaşlarımızın birikimi ve yeni arkadaşlarımızın heyecanı ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı evlatlarımıza bırakacağımız miras olacaktır. Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız.

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor

'VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Biz milletimize ne vaat ettiysek yerine getirmeye gayret ettik. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamızdır. Yeni dönemimizde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizin takipçisi olacağız. Anayasa teklifini Meclis'e sunacağız. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

'SIĞINMACILARIN DÖNÜŞLERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ'

Deprem bölgesindeki şehirlerimizi eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Yatırım, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeyceğiz. Enflasyonu ve fahiş fiyat sorununu ülkemizin gündeminden çıkarmaya kararlıyız. Enflasyonu daha önce nasıl tek haneye indirdiysek aynısı yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin duasını alarak anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ MÜJDESİ

TMO'nun alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Kurban Bayramı dolayısıyla 26 ve 27 Haziran'ı idari izinli sayarak tatili 9 güne çıkartıyoruz.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı' sorusuna yanıt: Kimse aklına estiği gibi hareket edemez
MHP'de TBMM Grup Başkanvekilliklerine Erkan Akçay ve Levent Bülbül getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz
İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
CHP'den HDP'ye seçim diyeti! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den...
Slovakya'da seçime müdahale suçlamalarını reddeden Stoltenberg'den itiraf: NATO müttefik ülkelerde farklı enformasyon kampanyaları yapar
MİT'te devir teslim! Hakan Fidan görevini İbrahim Kalın'a teslim etti
Yunan medyası eski bakanın sözlerini konuşuyor… Çarpıcı yorumu olay oldu: Erdoğan Türkiye’nin doğal lideridir!
Ekrem İmamoğlu işçilerini yüzüstü bıraktı: İBB EYT’lilerin tazminatlarını vermiyor!
CHP'de kongre süreci resmen başlıyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken ödenecek! 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Ankaralının çilesinin sebebi belli oldu: Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
Al Jazeera'dan çarpıcı Erdoğan analizi: İşbirliğinin devam etmesini sağlayacak
Kabine Toplantısı için gözler Külliye'de! Türkiye Yüzyılı'nın ilk Bakanlar Kurulu Toplantısında hangi kararlar alınacak?
Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
CHP'li Kocasakal'dan, Özgür Özel'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Bu masalları kimse yutmuyor!
Yeni emeklilik sistemi geliyor! Bakan Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak: Asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı
Başkan Erdoğan, Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor
Yunanistan’da panik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ‘Mavi Vatan’ mesajı ses getirdi…
O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

O ile turuncu kodlu sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Dereler taştı yollar göle döndü : Sağanak yağış şehri birbirine kattı

Dereler taştı yollar göle döndü : Sağanak yağış şehri birbirine kattı

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

Katil yosun alarmı: Marmara’da görüldü… Karadeniz’e doğru yayılıyor!

Katil yosun alarmı: Marmara’da görüldü… Karadeniz’e doğru yayılıyor!

Mezarın içinden çıktı: Türkiye'de bulundu dünyada bir benzeri daha yok

Mezarın içinden çıktı: Türkiye'de bulundu dünyada bir benzeri daha yok

Türünün en zehirlisi: Karanlık alanlarda gizleniyordu Türkiye'de görüldü

Türünün en zehirlisi: Karanlık alanlarda gizleniyordu Türkiye'de görüldü