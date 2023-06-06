Başkan Erdoğan, Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ziyaretin ardından ilk toplantısını Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.Başkan Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz.Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktasına getireceğiz.Rabbim bizleri milletimize karşı mahçup etmesin. Ruhun şad olsun.