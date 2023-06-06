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Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Köklü geleceğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.

Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
Ekleme: 6.06.2023 - 15:39 Güncelleme: 6.06.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yeni Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen eski MİT Başkanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı açtı. Twitter'dan paylaşım yapan Fidan 'Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz' dedi. Fidan'ın paylaşımı Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından da paylaşılarak doğrulanmış oldu.

13 yıl Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yapan Hakan Fidan, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı'na görevine getirildi.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI

Adına sosyal medyada birçok sahte hesap bulunan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra sosyal medya sitesi Twitter'da hesap açtı. Hakan Fidan yaptığı ilk paylaşımda 'Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz' dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HESABI DOĞRULADI

Fidan'ın yaptığı paylaşım Dışişleri Bakanlığı tarafından da Bakanlığın resmi hesabından paylaşıldı. Böylece sosyal medya hesabının Hakan Fidan tarafından kullanıldığı da doğrulanmış oldu.

Bakan Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
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