Ankaralının çilesinin sebebi belli oldu: Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış

Ankara'nın göle dönmesine, mazgalların üzerinin asfalt ile kapatılmasının neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Mansur Yavaş. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engellemek yerine üzerine asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların hepsine asfalt attığınız açıkça ortada. Ankara bunu da gördü, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin ilgisizliğiniz yüzünden caddelerde fareler cirit atmaya başladı. İnsanlar araç plakalarını kaybetti. Kayıp araç plakaları sokaklarda sergilenmeye başladı” diyerek tepkisini gösterdi.Ankara'ya hizmet etme vaadiyle göreve gelen ve yapmadığı hizmetlerle Türkiye'nin en beceriksiz Belediye Başkanı olarak adını tarihe yazdıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'yı etkisi altına alan yağışların ardından sırra kadem bastığını kaydeden Özcan, “ABB tarafından temizlenmesi gereken mazgal ve rögarları vatandaşlar, polis ekipleri temizliyor” dedi.Özellikle Sincan, Etimesgut'ta etkili olan yağışlarda vatandaşların selden sürüklenen araçlarının kaybolan araç plakalarını bulan vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenerek plakaların sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar buldukları plakaları Şehit Osman Avcı Karakolu'na teslim ediyorlar.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da etkili olacak yağışlar için sarı kod uyarısı yapmasına rağmen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yağmur ve sel önlemi almamakta direniyor. Son günlerdeki yağışlarda sel ve su baskınlarıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan mazgalların üzerinin asfalt ile kapatılmasının neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın yönetim beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üzeri asfalt ile kapatılan mazgallar ve temizlenmeyen rögarlar yüzünden her yağışta caddeleri, sokakları ve evleri su basarken araçlar da sular altında kaldı.14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı devam ederken kameralar karışına geçerek “Kazanıyoruz” şeklinde açıklamalar yapıp halkı kandırmaya çalışan Yavaş'ın yağışlara karşı herhangi bir önlem almadan ortadan kaybolmasına tepki yağarken günlerdir etkili olan yağışla birlikte Ankara'da 4 yıldır verilmeyen hizmetin sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen ve geldiği günden beri Ankara'ya hizmet etmeyen Mansur Yavaş ve ekibinin beceriksizliği her geçen gün Ankara'ya daha da maliyetli olmaya başladı. Belediye için basit bir iş olan mazgal ve rögar temizliğini bile yapamayan Yavaş ve ekibi Ankaralıları canından bezdirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden Ankara'da etkili olacak yağışlara ilişkin sarı kod uyarısı yapıldı. Yapılan uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir önlem alınmazken vatandaşlar temizlenmeyen mazgal ve rögarlar yüzünden su taşkınları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Etkili olan yağışlar yüzünden Sincan, Etimesgut, Eryaman'da olduğu gibi Ankara'nın en yüksek noktalarından olan Keçiören'de bile su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerleri sular altından kaldı. Araçlar su ile kaplı yollarda güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar göle dönen yollarda araçlarının üzerine çıkarak saatlerce kurtarılmayı bekledi. Cadde ve sokaklarda biriken suyun tahliye edilmesi için belediye tarafından temizlenmeyen rögar ve mazgallar ise vatandaşlar tarafından temizlendi.CHP'li Mansur Yavaş'ın yağışlarda temizlenmesi gereken mazgalların üzerine asfalt döktürmesi Ankara'nın göle dönmesine neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Seçim de bitti artık Ankara ile ilgilenin” diyerek tepkisini dile getirdi. Özcan, “Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı'ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların üzerine asfalt attığınız ortada. Ankara bunu da gördü. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engelleyebilirsiniz mesela, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin o kadar ekipman o kadar teçhizatla yapamadığınız işi Emniyet mensubu kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bir çift eldiven bir tane fırça ile yapıyor. Önemli olan niyet ve istek. Sizin isteksizliğiniz yüzünden cadde ve sokaklarda fareler cirit atmaya başladı. Beceriksizliğiniz yüzünden Ankara tarihinde bunu da gördük. Ankara'ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım. Vatandaşlarımızın tatil masraflarına hep beraber katkıda bulunuruz en azından” ifadelerini kullandı.Özellikle Sincan, Etimesgut'ta etkili olan yağışlarda vatandaşların selden sürüklenen araçlarının kaybolan araç plakalarını bulan vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenerek plakaların sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar buldukları plakaları karakollara teslim ediyorlar.