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Beyaz Gazete
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Ankara'da mobilya fabrikasında yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 6.06.2023 - 13:41 Güncelleme: 6.06.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da mobilya fabrikasında yangınKahramankazan'da Bitik Mahallesi mevkinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi.

Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. Bu sırada bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın


Ankara'da mobilya fabrikasında yangın









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