Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yeni kabinesini açıkladı.Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya gelecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı1967 yılında Bingöl’de doğdu. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. 60. Hükümette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı.Adalet Bakanı1971’de Bartın doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamladı. 23. Dönem’den bu yana beş dönem boyunca yürüttüğü Bartın milletvekilliği görevi ile Meclis’in en kıdemli vekillerinden birisiydi. Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı1982 yılında Belçika’da doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümü’nde eğitim aldı. 2009 yılında Merkez Demokrat Hümanist Parti’den Brüksel meclisine girdi. Avrupa Parlamentosu’na başörtüsüyle giren ilk kadın milletvekili oldu. 2019’da Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı1966 yılında Mardin’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Aynı üniversitede profesör oldu. 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği’ne ve 2021’de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği’ne atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı1957 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998-2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2015’te AK Parti Kayseri milletvekili seçildi. 2016-2018 arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptı.Dışişleri Bakanı1968 yılında Ankara’da doğdu. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu’ndan mezun oldu. TİKA Başkanlığıı, Dış Politika ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakanlık Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. 2010’da MİT Müsteşarı olarak atandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıİstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans, ODTÜ Yer Sistem Bilimleri Bölümü’nde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında doktorasını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.Hazine ve Maliye Bakanı1967 yılında Batman’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Merrill Lynch’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığı’na getirildi. 60. Hükümet’te Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı, 61. Hükümette Maliye Bakanlığı, 64. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yaptı.İçişleri Bakanı1968 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 2007 yılından itibaren sırasıyla Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep Valiliği görevlerini yürüttü. Ekim 2018’de İstanbul Valisi olarak atandı.Kültür ve Turizm Bakanı1968 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında otelcilik alanına giriş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Ersoy, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olmamıştı.Milli Eğitim Bakanı1970 yılında Erzurum’da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu; ardından siyaset ve sosyal bilimler üzerine lisansüstü ve doktora eğitimi aldı. Mayıs 2013’te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, 2018’de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü oldu.Milli Savunma Bakanı1954 yılında Ardahan’da doğdu. 1986’da Kara Harp Akademisi’nden, 1988’de Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun oldu. 2009’da Korgeneralliğe, 2013’te Orgeneralliğe terfi etti. 2013-2016 arasında Genelkurmay ikinci Başkanlığı, 2016-2017 Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. 9 Temmuz 2018’de Genelkurmay Başkanlığı’na atandı.Sağlık Bakanı1965’te Konya’da doğdu. 1988’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak, 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. 2018 yılında yeni hükümet sisteminin ilk Sağlık Bakanı olarak atanan Koca, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olmadı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2018’de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018’e kadar sürdürdü. 31 Temmuz 2018’de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı’na atandı. Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdürüyordu.Gençlik ve Spor Bakanı1966 yılında İstanbul’da doğdu. İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programı’nda doktora yaptı. 65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.Tarım ve Orman Bakanı1969 yılında Kastamonu’da doğdu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ekim 2016’dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ’ta görev yaptı. 7 Nisan 2022’de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.Ticaret Bakanı1963 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Almanya’da yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1993 yılından itibaren MÜSİAD’da çeşitli görevler yürüttü. 2004-2008 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanı oldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı1966 yılında Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. 2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirildi, Temmuz 2018’de Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. Uraloğlu, Yollar Türk Milli Komitesi ve Karayolları Vakfı Başkanlığı görevlerini de yürüttü.