Sivas Karalar köyünde 6 farklı noktada yangın çıktı! 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Sivas’ın Karalar köyünde 6 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 ev, 6 ahır, 1 traktör zarar görürken 13 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Sivas merkeze bağlı Karalar köyünde 6 ayrı noktada aynı yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi köye sevk edildi. Yangınlar kontrol altına alına alırken, yangının açtığı hasarda ortaya çıktı. Köyde bulunan1 ev 5 ahır ve 1 traktör kullanılamaz hale gelirken 13 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada köydeki yangının söndürüldüğünü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.