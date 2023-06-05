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Beyaz Gazete
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Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! 'Farklı bir CHP’li aday olmalıydı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce PKK'nın elebaşları tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamışlardı. Kılıçaroğlu'nun hem birinci turda hem de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. turda seçimi kaybetmesi üzerine konuşan PKK elebaşı Murat Karayılan faturayı muhalefete kesti. Terörist Karayılan, "Farklı bir CHP’li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi." dedi.

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! 'Farklı bir CHP’li aday olmalıydı
Ekleme: 5.06.2023 - 10:38 Güncelleme: 5.06.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! 'Farklı bir CHP’li aday olmalıydı
Türkiye 14 Mayıs'ta birinci turu, 28 Mayıs'ta da 2. turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13. cumhurbaşkanını seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde oy olarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Hem birinci turda hem de ikinci turda PKK elebaşlarının da desteklediği Kılıçdaroğlu ise seçimlerde beklediğini bulamadı.

PKK ELEBAŞI FATURAYI MUHALEFETE KESTİ
Seçimler öncesi PKK'nın elebaşları tek tek Kılıçdaroğlu için destek açıklamalarında bulundu. AK Parti ve MHP ittiakının kendilerini yok etmek istediğini dile getiren örgütün sözde yöneticileri, kendilerinin geleceği için Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından konuşan PKK'nın elebaşı Murat Karayılan faturayı muhalefete kesti. PKK'ya yakın yayın organına konuşan terörist Karayılan, 'Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı' ifadelerini kullandı.

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