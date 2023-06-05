Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! 'Farklı bir CHP’li aday olmalıydı

Türkiye 14 Mayıs'ta birinci turu, 28 Mayıs'ta da 2. turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13. cumhurbaşkanını seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde oy olarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Hem birinci turda hem de ikinci turda PKK elebaşlarının da desteklediği Kılıçdaroğlu ise seçimlerde beklediğini bulamadı.Seçimler öncesi PKK'nın elebaşları tek tek Kılıçdaroğlu için destek açıklamalarında bulundu. AK Parti ve MHP ittiakının kendilerini yok etmek istediğini dile getiren örgütün sözde yöneticileri, kendilerinin geleceği için Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından konuşan PKK'nın elebaşı Murat Karayılan faturayı muhalefete kesti. PKK'ya yakın yayın organına konuşan terörist Karayılan, 'Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı' ifadelerini kullandı.FETÖ'cü ile PKK'lıların tercihi Kılıçdaroğlu oldu