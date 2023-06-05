Seçim sonrası Özgür Özel’den pes dedirten çıkış: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi! Akıllara o isimler geldi...

CHP, 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı. Parti tabanı ve seçmenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını beklerken Özgür Özel ise muhalefete yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı. "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AKP'li ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" yorumu yaptı. Bu sözleri, seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren ancak yenilgi sonrası 'İstifa etmeli' diyen Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'ı hatırlattı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 13 seçim kaybetti. Ancak koltuğunu bırakmayı bir kez bile düşünmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgisinin ardından partisinden ve seçmenlerden istifa sesleri yükseldi. Seçim öncesinde CHP'ye yakın gazeteciler bile yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesti.CHP'ye yakın gazeteciler 'Artık istifa etmeli. Kemal Bey sizinle olmayacak' dedi. Eleştirilere kulağını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Buradayım, mücadeleye devam edeceğim' dedi. Perşembe günü 17 MYK üyesinin istifasını alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yola kendisini destekleyen yeni isimlerle devam edeceği iddia edildi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise muhalefete yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı. 'Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AKP'li ya Cumhur İttifakı trolü çıkar. açıklamasını yaptı. Bu sözler ise akıllara 28 Mayıs'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'ye yakın isimleri getirdi.Fatih Portakal, seçimin ardından 'Kemal Bey artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak' çıkışıyla dikkat çekmişti. İsmail Saymaz da CHP'de değişime vurgu yaptı. Son olarak muhalefete yakın isimlerden Uğur Dündar da 'Gereğini yapacağına inanıyorum' diyerek açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa mesajı yolladı. Özgür Özel'in bu sözlerine 'Özgür Bey, Kılıçdaroğlu'nun istifasını bakın kimler istiyormuş' yorumu yapıldı.