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Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü: Eğitime ara verildi

Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dün akşam selde 1 kişinin yaşamını yitirdiği Ladik ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

Ekleme: 5.06.2023 - 17:10 Güncelleme: 5.06.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü: Eğitime ara verildiSamsun'da etkili olan sağanağın neden olduğu sellerde Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, durum değerlendirmesi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı üzerine kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, il genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Vali Dağlı, “Dün akşam Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü” dedi.

Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü: Eğitime ara verildi

Beş ilçede eğitime bir gün ara

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve gelen ihbarlar ve tespitler neticesinde kısa sürede müdahale edildiğini belirten Vali Dağlı, “Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi” dedi.

Öte yandan sel sularının getirdiği malzemelerle kapanan yollar açıldı. Trafik akışında sorun yaşanmadığı bildirildi.

13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi.

Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü: Eğitime ara verildi
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