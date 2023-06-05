Polonya Dışişleri Bakanı Rau'dan Dışişleri Bakanı Fidan'a tebrik

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ederim. Polonya-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde NATO müttefiki ve kilit ikili ortağımız Türkiye ile mükemmel ilişkilerimizin devam etmesini temenni ediyorum.' ifadesini kullandı.Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hitaben de ayrı bir paylaşım yapan Rau, 'Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalıştığımız için en içten takdirlerimi ifade etmek isterim. Kararlılığınız sayesinde her zaman ortak bir anlayışa ulaştık. Dostluğumuzun yanı sıra bağlarımızı da başarılı bir şekilde inşa edebildiğimiz için mutluyum.' değerlendirmesinde bulundu.