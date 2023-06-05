Külliye'de devir teslim töreni! Fuat Oktay görevi Yılmaz'a devretti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de şu isimler yer aldı;'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.'Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek Seçim gerçekleştirdik. Seçimlerde açık farkla milletimizin teveccühüne nail olduk. Hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye duyduğu güven dolayısı ile milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şerefle yürüttüğüm görevimi Cevdet Yılmaz beye devrediyorum. Ülkemizi ve dünyamızı etkileyecek büyük sınamalardan geçtik. Küresel sorunların üstüne deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık. Ayasofya'nın ibadete açılmasından savunma sanayisine, togg'a kadar mega projelerin parçası olmamıza fırsat veren cumhurbaşkanımıza güvenleri için şükranlarımı arz ediyorum. Farklı konulardaki spesifik çalışmaları büyük gayretle yerine getirdik.Kanun taslakların oluşumunda ortak aklın oluşumuna katkı verdik. Bütçe sürecinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirdik. Türki cumhuriyetler başta olmak üzere eylem planlarını yakından takip ettik. KKTC ile işbirliğini toplumsal boyuta yayarak güçlendirdik. Sayın Cevdet Yılmaz beyin bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına eminim. Bundan sonra çok daha iyi işler yapılacağına inancım tamdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış olmamız dolayısı ile zatı devletlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.Değerli basın mensupları, değerli misafirler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bayrağı Fuat Oktay'dan almak benim için bir onurdur. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığını tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemimizin gelişerek, Türkiye'mizin kazanımı olarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Bütçe görüşmeleri dolayısı ile sayın Fuat Oktay ile görüşmelerimiz olmuştu. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Çalışma disiplini, üretkenliği hepimiz tarafından bilinen bir kişidir sayın Oktay. Bütçe görüşmelerinde muhalefet hep haksız bir şekilde atanmış tartışmaları yapardı. O tartışmalara da noktayı koymuş olacak.Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Her bir kurumumuza teşekkür ediyoruz. Yeni sistemin farkını burada bir kez daha görmüş olduk. 90'larda seçimlerden sonra hükümetin nasıl olacağı şeklinde tartışmalar yaşanırdı. Sonuçlar kesinleşir kesinleşmez cumhurbaşkanımız yemin etti ve hemen ertesinde hükümet kuruldu. Koalisyon tartışması yaşanmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması bütün alanlarda vatandaşın beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor. Seçimlerde tüm Türkiye kazanmıştır. Gencinden yaşlısına 85 milyon insanımız kazanmıştır. Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini, zorluklarla birlikte fırsatın da olduğunu biliyoruz. Yeni fırsatları değerlendirmeye kararlıyız. Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz cumhuriyetimizin 2. yüzyılını şahlanma dönemin haline getireceğiz. Yeni projeler ile ilerleyeceğiz. Kabinedeki yeni arkadaşlarımız ile eşgüdüm ile çalışarak vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz. Her işte ilgili taraflarla konuşmaya önem vereceğiz, yönetirken temel ilkemiz adalet olacaktır. Sosyal politikalarda, terörle mücadelede sorumlulukla hareket edeceğiz. Seçim beyannamemizde detaylı ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırımlara özel önem vereceğiz. İstihdam, yatırım ve üretim ile yolumuza devam edeceğiz. Sürdürülebilir kapsayıcı insan odaklı büyüme anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadeleye önem vereceğiz. Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz. Depremden etkilenen şehirleri inşa ve ihya edeceğiz. Zor şartlarda yüksek katılımla demokratik vazifelerini yerine getirdiler. Deprem çalışmalarını yakından takip edeceğiz. KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyacağız.