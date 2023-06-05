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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 5.06.2023 - 19:16 Güncelleme: 5.06.2023 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 1 kişi yakalandıİl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, şüpheli F.M'nin geçmiş dönemde Suriye'de silahlı terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve faaliyetlerine devam etme arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
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