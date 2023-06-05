Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibindeki Hasan Efe Uyar'ın skandal paylaşımları: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfredip PKK'ya arka çıktı

CHP Genel Merkezi'nde bugün partinin yeni MYK'sı belirlendi. İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu olarak üye olan Hasan Efe Uyar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeleri ortaya çıktı. Uyar ayrıca PKK'ya da destek veren tweetler paylaşmış.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK yönetimini bugün toplayarak yeni yönetimini açıkladı. İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu olarak üye olan Hasan Efe Uyar'ın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaştığı ağza alınmayacak tweetleri ortaya çıktı.CHP'nin ana yönetiminde yer alan Uyar'ın Erdoğan'ı hedef alarak ağza alınmayacak ifadeler kullandığı tweetler şöyle:Erdoğan'a hakaretler savuran Uyar'ın ayrıca terör örgütü PKK'ya da destek veren ifadeleri ortaya çıktı. Uyar, 'Acıtmadan öldürmeye geldiklerinde çok geç olmasın Kobane için sokağa' ifadelerini kullandı.