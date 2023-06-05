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Kastamonu'da dere suları yükseldi! AFAD'dan bölge için tahliye kararı

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı.

Ekleme: 5.06.2023 - 09:30 Güncelleme: 5.06.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da dere suları yükseldi! AFAD'dan bölge için tahliye kararı2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı.

BÖLGEDE YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

Kastamonu'da dere suları yükseldi! AFAD'dan bölge için tahliye kararı

SİNOP'TA HEYELAN

Sinop'ta gök gürültülü yağış kent merkezi, ilçeler ve köylerde su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde ise heyelan meydana geldi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Sinop'un Abalı köyünde yaşayan ve ahırını su basan Ümit Keskin, büyükbaş hayvanlarını boğulmaktan kurtardığını belirterek, “Akşam sağanak halinde yağmur yağdı. Yukarıdan gelen sular olduğu gibi benim ahırıma girdi. Hayvanlar zor durumdaydı. Onları kurtardım. Kalkıp gelmesem hayvanlar telef olacaktı. Devletimiz burada yol yaptı ama müteahhittiler yarım bıraktı işi. Suyun akması için yolun kenarlarına kanal yapmaları lazımdı. Mağdur olduk” dedi.
Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kastamonu'da dere suları yükseldi! AFAD'dan bölge için tahliye kararı
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