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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'da sel felaketine ilişkin bilgilendirme açıklamalarında bulundu. "Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı" diyen Bakan Yerlikaya, "Amasya'da bir kişinin hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Sinop'ta mahsur kalan 8 vatandaşımız kurtarıldı. Samsun'daki yağış bu akşam da etkisini sürdürecek, vatandaşlarımız dikkatli olmalı." diye konuştu.

Ekleme: 5.06.2023 - 20:31 Güncelleme: 5.06.2023 - 20:33 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı
Amasya, Samsun ve Sinop'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Gelen ihbarlara AFAD ekipleri ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, İlçe Özel İdare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin yaşandığı bölgelerdeki çalışmalar ve son durum hakkında Samsun'da bir açıklama yaptı.

'Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor'

'Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı' diyen Bakan Yerlikaya, 'Amasya'da bir kişinin hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Sinop'ta mahsur kalan 8 vatandaşımız kurtarıldı. Samsun'daki yağış bu akşam da etkisini sürdürecek, vatandaşlarımız dikkatli olmalı.' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı

Karadeniz'de yağış sele dönüştü: İki can kaybı var

Ülkenin büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava Karadeniz'deki illerde de hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da bir kişi hayatını kaybetti, Amasya'da sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sinop ve Kastamonu'da tarım arazileri su altında kalırken ulaşımda aksamalar yaşandı.
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