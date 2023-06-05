Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Dr. Osman Aşkın Bak, görevini Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı.

Yeni açıklanan kabine sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda devir teslim töreni düzenleniyor.Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve eski bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulunuyor.



Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Bugün Bismillah diyoruz, yeni bir başlangıç yapıyoruz. 5 yıl önce yaptığımız gibi. 85 milyonun kazandığı bir seçimi gerçekleştirdik. Gençlik ve spor için yeni bir yüzyılı başlatmak üzere yeni bir adım atıyoruz. Bu görevler herbiri büyük bir onur. Bu aziz millete hizmet etmek çok ama çok büyük bir şeref. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, bize bu görevi layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. 5 yıl önce bu manzarayı yine yaşadık. Çok şükür aynı güzellikle bir manzara tekrar cereyan ediyor. Yüreği güzel değerli abime bugün bu görevi devreder yaşadığım mutluluk tarif edilemezdir."