  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…

Dışişleri Bakanlığı'nda Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
Ekleme: 5.06.2023 - 10:49 Güncelleme: 5.06.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
Dışişleri Bakanlığı'nda Mevlüt Çavuşoğlu görevini Hakan Fidan'a devrediyor. Törende Çavuşoğlu ve Fidan önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

24 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bugün 500. yılını kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek, Türk'ün olduğu yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Bu köklü geleneğe sırt dayamanın güveniyle çalıştım. Bu büyük bir sorumluluktu.

Hakan Fidan ile en hassas konularda yurdumuzun bekasını birlikte koruduk. Teröre karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman desteğe hazır olacağım.

Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı'nı beraber yürümek.

Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğluyla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu.

Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin.

Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Ulaştırma Bakanlığı'nda görev teslimi yapıldı
Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
CHP’de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Özgür Özel’den: Herkes hesap vermeli, hatasını kabul etmeli…
Külliye'de devir teslim töreni
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! 'Farklı bir CHP’li aday olmalıydı
PKK'ya alenen izin: Stoltenberg Başkan Erdoğan'a NATO için dil dökerken İsveç'te yaşananlara dünya bile şaşkın
Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı
5 aylık fark bugün belli oluyor! Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?
Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
CHP’li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık...
CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu pes etmedi: Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı MYK mücadelesi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi
Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoya aslan kostümü ile girdi. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya AFAD toplantısına katıldı: Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar ve afet yönetimiyle ilgili konular ele alındı
Yedili Masa'nın hezimeti sonrası HDP eriyor: Buldan ve Sancar başkanlıktan çekileceklerini açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yeni dönem mesajı: Güvenilir gıda ve makul fiyat vurgusu
İsveç'te polis eşliğinde yeni provokasyon: Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından küstah talep
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Türk komandoları Kosova'ya intikal ediyor
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış uyarısı var mı? İşte il il yurtta hava durumu…

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış uyarısı var mı? İşte il il yurtta hava durumu…

Anadolu parsı yeniden görüntülendi

Anadolu parsı yeniden görüntülendi

Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor