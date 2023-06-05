Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…

Dışişleri Bakanlığı'nda Mevlüt Çavuşoğlu görevini Hakan Fidan'a devrediyor. Törende Çavuşoğlu ve Fidan önemli açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:24 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bugün 500. yılını kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek, Türk'ün olduğu yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Bu köklü geleneğe sırt dayamanın güveniyle çalıştım. Bu büyük bir sorumluluktu.Hakan Fidan ile en hassas konularda yurdumuzun bekasını birlikte koruduk. Teröre karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman desteğe hazır olacağım.Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı'nı beraber yürümek.MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğluyla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu.Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin.