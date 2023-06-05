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Beyaz Gazete
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CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti

CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, seçimleri kaybetmesi sonrası tüm eleştirilere kulak tıkayarak CHP Genel Başkanlığını bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef aldı. CHP'nin gerçek evlatlarını yuvadan dışarı attığını söyleyen Özdil, "Sorosçuları, CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti" ifadelerini kullandı. Özdil, "Bu gözümüzün içine baka baka 'guguk kuşu' operasyonudur, gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez." dedi.

Ekleme: 5.06.2023 - 23:38 Güncelleme: 5.06.2023 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti
14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin iki turunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa et' eleştirilerine kulak tıkayarak, kendisi haricindeki tüm parti yönetimini görevden aldı. CHP lideri, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden dizayn ederek, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun parti tabanında rahatsızlığa neden olan 'tek adamlığı' artık üst perdeden tepkilerin hedefi haline geliyor.

CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti

Son olarak CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef aldı. CHP'nin gerçek evlatlarını yuvadan dışarı attığını söyleyen Özdil, 'Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti' ifadelerini kullandı. Özdil, 'Gözümüzün içine baka baka 'guguk kuşu' operasyonudur, gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez.' dedi.

CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti

Özdil, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, siyasal dincileri, cemaatçileri, Sorosçuları, CIA'in kod numarası verdiği tipleri monte etmek, gözümüzün içine baka baka “guguk kuşu” operasyonudur, gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez.'
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