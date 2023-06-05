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Beyaz Gazete
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CHP’li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık...

CHP'li Murat Karayalçın, milletvekili seçimlerinde alınan başarısızlık nedeniyle teşkilatlara yüklenerek, "Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir." dedi. Karayalçın: "Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti" ifadelerine yer verdi.

CHP’li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık...
Ekleme: 5.06.2023 - 09:40 Güncelleme: 5.06.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık...
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura kalan seçimi 28 Mayıs'ta noktalamıştı. Sandıktan zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. CHP'de ise parti içinde suçlu arayışları sürerken, koltuğunu terketmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiler giderek büyüyor.

Daha önce 6'lı masanın dağıtılması halinde bunu yapan kişinin büyük bir vebal altına gireceğini söyleyen Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, alınan hezimetin ardından CHP örgütlerine yüklendi.

Karayalçın, Twitter hesabından, Meclis seçimindeki başarısızlığın sebebini şöyle açıkladı:

'Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48'lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak partimizin TBMM seçiminde, hem de dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir.

Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir.'

CHP’li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık...
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