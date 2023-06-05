CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu pes etmedi: Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı MYK mücadelesi!

CHP'de perşembe günü 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan MYK toplantısının ardından gözler yeni yönetim kadrosuna çevrilmişti. "Kurultay MYK'sı" olarak adlandırılan yeni yönetimin belirlenme sürecinde bir başka skandal patlak verdi. Bazı aday isimlerin günlerce telefon trafiği yapıp kendini yönetim kadrosuna dâhil ettirebilmek için her yolu denediği öne sürüldü...

28 Mayıs hezimetinin faturasını MYK üyelerine kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkileri dindirebilmek için 17 ismin istifasını perşembe günü kabul etti.Cumartesi günü Parti Meclisi'ne (PM) başkanlık eden Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı belirleme sürecinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı.CHP'yi kurultaya taşıyacak olan MYK belirlenirken, adı kulislerde geçen bazı siyasilerin lobi faaliyeti yürüterek koltuk savaşına girdiği iddia edildi. Kısa süreli olması beklenen yönetim kadrosu için ortaya çıkan bu kargaşa hayrete düşürdü.Öte yandan son dönemde Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da parti üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş artırması dikkat çekiyor.Son olarak Meclis'te CHP'nin grup başkanvekilliğine atanan isimlerden olan Gökhan Günaydın, İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor.Geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleri ile de hafızalara kazınan Günaydın'ın bu göreve getirilişinde İmamoğlu faktörünün büyük rol oynadığı iddia ediliyor. Genel başkanlık yarışında İmamoğlu'nu karşısında rakip olarak görmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte yeni tavizler verebileceği öne sürülüyor.