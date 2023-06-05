CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi

CHP'de seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için mücadeleye başladı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk savaşı açan isim olurken, ikili otelde kahvaltı yaptı. Kahvaltıda İmamoğlu niyetini açık etti ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini istifaya davet etti. İmamoğlu, partide yeni lider olmaya hazır olduğunu belirterek, Kurultayın yerel seçimlerden hemen önce yapılmasını talep etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise, İmamoğlu'na karşı çıkarak, büyük Kurultayın seçimden sonra olacağını söyledi. İmamoğlu'nun bu tavrını not eden Kılıçdaroğlu, ilk darbeyi Merkez Yürütme Kurulu listesi ile vurdu. İmamoğlu'na yakın isimler çizik yedi.CHP'de seçim sonrası koltuk savaşı başladı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk kılıcı çeken isim oldu. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kahvaltıda konuşulanları anlattı.Saymaz, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yeni lider olmak için teklifte bulunduğunu belirterek şunları söyledi:Dün Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü. Kahvaltı yaptılar. İmamoğlu, bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na, 'Partimizin bir değişime ihtiyacı var.' dedi. 'Ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi. İkili kongre üzerine konuştular. İmamoğlu, kongrenin yerel seçimden önce ve en kısa sürede yapılması gerektiğini savundu. Bu kongrede Genel Başkan dahil tüm yönetim katlarının değişmesi gerektiğini, değişim sürecinin önünün açılması gerektiğini söyledi. Yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesi gerektiğini belirtti.CHP'de gündemin ısınacağını belirten Saymaz, 'Kılıçdaroğlu, Kurultayın yerel seçimden sonraya bırakılması gerektiğini söyledi. Anlaşamadılar. CHP içerisinde önümüzdeki günlerde böyle bir sıcak gündem başlayabilir. Kılıçdaroğlu önlem olarak Grup Başkanvekilleri içine İmamoğlu'na yakın isimlerden Gökhan Günaydın'ı aldı. Grup Başkanı olarak bir başka lider adayı olan Özgür Özel'i aldı. MYK'da Ekrem İmamoğlu ekibinden Gökhan Zeybek'i, Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre'yi görebiliriz. Kurultay süreci başlıyor. Bu Kurultay sürecinde Ekrem İmamoğlu'nu daha etkili, daha sık görebiliriz.' dedi.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşene kadar MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin de adı geçiyordu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu isimleri tek tek inceledi. Saymaz'ın da bahsettiği gibi bu isimlerin MYK'da koltuk kapmasına kesin gözü ile bakılıyordu. Ancak, lüks oteldeki kahvaltı sonrası Kılıçdaroğlu, 'Oğlum gibi' dediği İmamoğlu'na ilk darbeyi vurdu. İmamoğlu'na yakın Gökhan Günaydın ve Gökhan Zeybek gibi isimlerin üzeri çizildi. Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre ise koltuğu kaptı.CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra kararını değiştirdiğini söyledi.Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott'ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu'ndan gelmişti.)