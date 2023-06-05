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Beyaz Gazete
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CHP’de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Özgür Özel’den: Herkes hesap vermeli, hatasını kabul etmeli…

Seçimdeki yenilginin ardından CHP'de sular durulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyişi hem parti tabanını hem de seçmenleri kızdırdı. CHP'nin ağır toplarından Özgür Özel de muhalefete yakın gazetecilerden Uğur Dündar'a mektup yazdı. Açık açık Kılıçdaroğlu'nu suçladı. "Sandıklarda organizasyon yetersizdi. Eleştiri partimize yeniden gelmeli. Herkes hesap verebilir olmalı" diyerek sert çıktı…

CHP’de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Özgür Özel’den: Herkes hesap vermeli, hatasını kabul etmeli…
Ekleme: 5.06.2023 - 11:01 Güncelleme: 5.06.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
CHP’de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Özgür Özel’den: Herkes hesap vermeli, hatasını kabul etmeli…
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilginin ardından 8'li koalisyonda kazan kaynadı. Partiler, yaşanan yenilgiyi masa ortaklığına keserken CHP'de sular durulmadı. Tepkilerin odağında ise 'Ben Kemal, geliyorum' diyerek yola çıkan ancak yolda kalan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR!

Aldığı yenilgiye rağmen 'mücadeleme devam edeceğim' diyerek koltuğu bırakmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, hem seçmenleri hem de parti tabanını kızdırdı.

ELEŞTİRİ YAĞMURU: LİYAKATSIZLIK!

CHP'nin ağır toplarından Özgür Özel de muhalefete yakın gazetecilerden Uğur Dündar'a gönderdiği mektupta Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırdı. Uğur Dündar'ın bugünkü köşesinde yayınladığı mektupta Özel'in partide liyakatsızlık olduğunu ve yenilginin ardından kimsenin kendisini eleştirmediğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

ORGANİZASYON YETERSİZDİ

Özgür Özel, '2011 seçimlerinde Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'ydım. 7 bin 524 sandıkta hiç oy alamadık. 2018'de bu rakam 11 bin 760'a çıktı. 14 Mayıs'ta bu rakam 17 bine çıktı. Sandıklarda organizasyon yetersizdi' diyerek partisini açık açık suçladı!

HATAYI KABUL EDİN!

Yaşanan yenilginin ardından herkesin hesap vermesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel 'Herkes hesap verebilir olmalı. Eleştiri ve özeleştiri kültürü partimize yeniden gelmeli. Biat kültürü silinmeli. Liyakat sistemi partimizde de uygulanmalı. İlerlemenin yolu, hataları kabul etmektir' sözleriyle genel başkanını hedef aldı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU MU SUÇLADI?

Uzun süredir CHP'nin Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmaya hazırlanan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da suçladı. 'Seçimden seçime çalışma diye bir şey olmaz. Sadece sosyal medyada çok paylaşılan içeriklerle ve serzenişe dayalı bir kampanya yürütmek başarısızlığın anahtarıdır' ifadesini kullandı.

CHP’de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Özgür Özel’den: Herkes hesap vermeli, hatasını kabul etmeli…

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