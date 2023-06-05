Arnavutluk merkezli gazete 'Savaşta devrim yaratan silah' sözleriyle duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verildi

Arnavutluk merkezli Gazete Tema, Arnavutluk hükümetinin Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdiğini duyurdu. Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz edilen haberde, "Hükümet, savaşta devrim yaratan bir silah olan Türk Bayraktar insansız hava araçlarının Arnavutluk'tan satın alınmasına yönelik hükümet sözleşmesini hafta ortasında onayladı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Kısa sürede dünyanın sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan Bayraktar TB2'ler Arnavutluk radarına girdi.Arnavutluk hükümeti, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdi.Arnavutluk merkezli Gazeta Tema'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:Hükümet, savaşta devrim yaratan bir silah olan Türk Bayraktar insansız hava araçlarının Arnavutluk'tan satın alınmasına yönelik hükümet sözleşmesini hafta ortasında onayladı.Arnavutluk Savunma Bakanı övgüyle söz ettiHaberde, Arnavutluk Savunma Bakanı'nın Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz ettiği şu sözlerine yer verildi:'Bayraktar Teknoloji' firması, savunma ve havacılık alanında dönüştürücü teknolojilerin tasarımında uzmanlaşmıştır. Bu uçakların donatılması, Arnavutluk hükümetinin diğer kurumlarına çeşitli alanlarda operasyonel düzeyde büyük destek sağlayacaktır.