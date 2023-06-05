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Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma hayaliyle çıktığı yolculukta hüsrana uğrayan Mansur Yavaş Ankaralıya hizmeti unuturken, Büyükşehir Belediyesi bu kez yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde bulunduğu 7 milyar liralık usulsüzlük için suç duyurusunda bulundu. Meclis üyesinin bir başka iddiası ise belediyenin 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihale vermesi...

Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
Ekleme: 5.06.2023 - 09:48 Güncelleme: 5.06.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
Ankara'da hizmet vaadi çuvallayan Mansur Yavaş yolsuzluk iddiaları ile gündemde. Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın belediyede usulsüzlük yapıldığını söyledi.

Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.

Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...



İPTAL EDİLEN KONSERE ÖDEME

Yalçın'ın iddiaları arasında konser ödemeleri de yer buldu. Yalçın, 3. Yıl Proje Tanıtım Lansmanında sahne alan Tan Taşçı'ya, iptal edilen konser için de ödeme yapıldığını kaydetti. Açıklanan miktara göre sanatçı Taşçı, belediyeden toplamda 10 milyon 301 bin 282 lira aldı.

Meclis üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu'nda tespit ettikleri 7 milyar liralık usulsüzlük için de suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Yapılan suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi bulunuyor.


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