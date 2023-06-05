Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı ve MİT Başkanlığından Türk diplomasisinin başına atanan ilk yetkili oldu.Amerikan Forbes dergisi Hakan Fidan hakkında bir analiz yayınladı. Fidan'ın istihbarat portföyünün uluslararası ilişkilere katılımını etkilediği belirtilen analizde Fidan'ın bakanlığının ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir etki alanı olacağı ifade edildi.Fidan'ın zekası ve stratejik becerisine atıf yapılan yazıda Fidan için bazen 'Dr. Fidan' ifadesinin kullanıldığı belirtiliyor. Analiz yazarı Güney Yıldız BBC'de görev yaptığı yıllarda birçok bakan, politikacı ve devlet başkanıyla görüştüğünü bu kişilerin birçoğunun da doğrudan Hakan Fidan'la çalıştığını ifade etti.'Bu sohbetlerde Türkiye'nin küresel hamlelerine yön veren görünmeyen el MİT'in önemi her zaman vurgulandı. Konuştuğum herkes Fidan'ın zekasını ve stratejik becerisini tanıyor, hatta bazıları ona Dr. Fidan diyor. Geniş uluslararası bağlantıları ile Fidan, küresel siyasetin karmaşık dünyasında Türkiye'nin stratejik yönünü belirleyen kişi olarak öne çıktı. Onunla etkileşime giren herkes yeteneklerini doğruluyor.'Forbes Erdoğan'ın tercihini Hakan Fidan'dan yana kullanarak dış politikada daha fazla istihbarata ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini yazdı.Fidan döneminde MİT'in büyüdüğünü yazan dergi şu ifadelere yer verdi:'Fidan yönetiminde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle MİT, istihbarat toplama ve analiz yeteneklerinin yanı sıra operasyonel yeteneklerini de artırdı ve dört kattan fazla büyüdü.'İşte yazıdan öne çıkan satırbaşları:Eski istihbarat şefi Fidan, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Rusya'ya kadar farklı coğrafyalarda ayak izlerini bırakarak bilgi topladı ve nüfuzunu genişletti. Dışişleri Bakanlığı'na , yükselişi yaşanılan önceki zorluklara rağmen, Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktasının işareti.İstihbarat şefi olarak Fidan, Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Rusya'yı kapsamlı bir şekilde gezerek daha fazla bilgi ve temas elde etti. Şimdi Dışişleri Bakanı pozisyonunda; kanıtlanmış geçmiş itibarı ve tecrübesi, Rusya-Ukrayna ihtilafından ABD ile Çin arasında devam eden sorunlara kadar dış politikanın tüm yönleri üzerindeki etkileriyle tam olarak öne çıkabilir.Fidan'ın dışişleri bakanı olarak başarısı, Türkiye'nin çıkarları ile komşularının ve müttefiklerinin çıkarlarını dengeleme yeteneğine bağlı olacaktır. Ayrıca ülkenin karmaşık iç siyasetini de yönetmesi gerekecek. Fidan yönetimindeki Türkiye'de istihbarat ve siyasi liderliğin kaynaşması, ülkenin gelişen dış politikasında dostlar ve düşmanlar için potansiyel olarak zorlu yeni bir sayfa açıyor.'