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Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden biri ölü bulundu!

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekleme: 5.06.2023 - 14:09 Güncelleme: 5.06.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden biri ölü bulundu!Amasya'da merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden biri ölü bulundu!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden biri ölü bulundu!

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat E'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.
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