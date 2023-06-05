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AFAD'dan yeni açıklama: Aşırı yağışlara müdahale sürdürülmektedir!

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı; Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan kuvvetli yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Ekleme: 5.06.2023 - 17:29 Güncelleme: 5.06.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
AFAD'dan yeni açıklama: Aşırı yağışlara müdahale sürdürülmektedir!AFAD, ülke genelindeki yağışlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana geldiği belirtilerek, 'Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimiz ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir' denildi.

Amasya'da 4 Haziran akşamı başlayan yoğun yağış nedeniyle Amasya-Erzincan kara yolunun 20'inci kilometresi Kışlacık mevkisinde 17.00 sıralarında meydana gelen sel nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatılarak, 'Kara yolu ekiplerinin çalışmaları sonucu 22.00 itibariyle ulaşım tek yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Saat 16.50 sıralarında Amasya Merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkiinde 3 vatandaşımızın aracı aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. 1 vatandaşımız kurtarılmış olup, 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, 1 vatandaşın aranmasına devam edilmektedir' ifadelerine yer verildi.

Samsun'da ise bugün Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde vatandaşın bulunduğu yönünde bilgi alındığı kaydedilerek, mahsur kalan vatandaşın kurtarıldığı bildirildi. Ayrıca Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği ve Ladik İlçesi Alıçlı Mahallesinde sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

AFAD'dan yeni açıklama: Aşırı yağışlara müdahale sürdürülmektedir!

'HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR'

Sinop'ta da yoğun yağışlar sonucu Ayancık ilçesindeki Yeniçam mevkinde derede taşma meydana geldiği belirtilerek, 'Alınan bilgiye göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişi güvenli noktaya alınmış olup Sinop-Ayancık kara yolu Şerefiye köyü mevkinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkez ile kara yolu ulaşımı açık durumdadır, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir' denildi.

'1 ARAÇ SELE MARUZ KALMIŞTIR'

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın da Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olduğu, an itibarıyla can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
'Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiştir. Bozkurt Bayramgazi köyünde 1 araç sele maruz kalmıştır. Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kapatılmıştır. Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı jandarma ekipleri şerit çekerek önlem alınmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde 1 köyde haberleşme arızası bulunmaktadır. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir. Abana Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir.'

AFAD'dan yeni açıklama: Aşırı yağışlara müdahale sürdürülmektedir!
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