Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yeni dönem mesajı: Güvenilir gıda ve makul fiyat vurgusu

Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda; bakanlık görevine getirilen İbrahim Yumaklı, devir teslim töreni ile Vahit Kirişci'den görevi devraldı.Bakanlıkta yapılan törende Kirişci, Yumaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, 'Rabbim kolaylık versin, zoru kolaylaştırsın, işlerini rast getirsin. Bugün göreve geldiğimiz günün 15'inci ayını geride bırakmış olduk. Yine bu salonda sayın bakanımızın oturduğu yerde otururken, 'Makamlar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek olan yerlerdir, oturan her insan bir gün kalkacaktır. Kibirden Rabbimize sığınırız, biz hizmet için bu yoldayız' demiştik. Bunun üzerinden tam 15 ay geçti. Bakanımıza muvaffakıyetler diliyorum, ayaklarına taş değmesin. Rabbim her türlü kem gözlerden, kötü niyetli insanların şerrinden ülkemizi, milletimizi ve bakanlığımızın muhafaza eylesin' dedi.'YAPISAL REFORMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'Yumaklı, bakan yardımcısı olarak görev yaptığı 14 aylık süreçte Kirişci ile birçok proje başlattıklarını belirterek, 'Bundan sonra bize düşen Sayın Bakanımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir. Bizler bu döneme tarım ve orman perspektifinden baktığımızda hem tarımsal üretimde hem de girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık. Orman ve su varlığımızın korunması ile ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu da gördük. Bu yapısal bir dönüşüm için kaçınılmaz süreci getirdi. Bizler bu yapısal dönüşümü, üretimi gönül vermiş çiftçilerimizle tamamlayacağız. Yol haritamız bellidir, önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz' diye konuştu.'TARIM MİLLİ GÜVENLİĞİN BİR PARÇASI'Yumaklı, tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, 'Yerlileştirme ve millileştirme adımlarımıza öncelik vereceğiz ve hızlandıracağız. Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum. Gıda arz güvenliğinin sağlanmasını temel alıyoruz. Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hali hazırda mevcut tarım politikamızı üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğiz. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak. Yeni dönemde elbette ki göz ardı etmememiz gereken başka bir husus verimlilik ve kalite olacak. Tarımı, milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Vizyonumuzu ve politikalarımızı da bu bilinçle oluşturuyoruz' ifadelerini kullandı.